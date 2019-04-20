Лучший компьютер для видеомонтажа

Обработка и монтаж видео на компьютере становится все популярнее и, если раньше, процесс был технически довольно сложным, то сейчас и программ для работы с видео много и на любой вкус, и пользователей, занимающихся видеомонтажом стало немало. Это не только профессионалы, но и видео блоггеры и любители, обрабатывающие семейное видео.

Неудивительно, что все чаще и компьютер выбирается изначально с прицелом на лучшую производительность при видеомонтаже, чтобы в дальнейшем сэкономить и время, и деньги. Производительное решение для видеомонтажа можно подобрать, исходя из любого бюджета для любой категории, при этом не важно, используете вы стандартный Windows Movie Maker или специальные программы как Adobe Premiere Pro, Avid, Sony Vegas, Davinci Resolve или другие – программ для обработки видео сейчас сотни. Хороший компьютер для любительского видеомонтажа не обязательно будет стоить сотни тысяч рублей, дорогое железо имеет смысл рассматривать, если работа с видео – ваш источник дохода и это основной сценарий использования компьютера.

Какое железо в компьютере нагружается при видеомонтаже?

Чтобы выбрать оптимальный компьютер для видеомонтажа, нужно понять какие комплектующие за что отвечают при обработке видео и какое железо имеет максимальный приоритет, чтобы собрать наиболее производительный системный блок. При описании мы будем основываться на работе Adobe Premiere Pro, но все подходы справедливы и для большинства других программ для видеомонтажа от Sony Vegas до Avid.

Обращаю ваше внимание, что если вам нужен компьютер для задач по 3d моделированию и CPU рендерингу или GPU рендерингу – посмотрите отдельные статьи по ссылкам, там нужны другие подходы к выбору комплектующих.

Типичный сценарий работы при видеомонтаже:

Загрузка отснятого футажа в проект

Создание последовательности элементов футажа и грубая нарезка частей

Многократный запуск проигрывания таймлайна во время монтажа

Добавление переходов, эффектов, титров

Добавление звуковых эффектов и музыки

Рендер полученного таймлайна с окончательно обработанным локальным футажом

Крупными мазками, это и есть действия, которые многократно раз за разом производятся при видеомонтаже каждый день. Производственная рутина, так сказать. А теперь давайте осмыслим действия с технической точки зрения:

Ваш софт считывает данные футажа с накопителя

Ваш софт декодирует футаж

Затем проводятся действия с футажом в зависимости от эффектов и обработки цвета (если нужно)

Обработанный футаж находится в оперативной памяти, чтобы обеспечить работу в реальном времени, когда мы проигрываем таймлайн

На этапе рендеринга в процесс добавляется еще перекодирование таймлайна в нужный кодек и формат и сохранения финального результата на накопитель

Что из комплектующих за что отвечает?

Считывание / загрузка футажа

Тут все просто. Главное звено – это ваш жесткий диск. На текущий момент для хранения данных используются 3 типа жестких дисков.

HDD

Обычные жесткие диски – наиболее медленный, но и более дешевый вариант из трех. Скорость чтения составляет в среднем 150 Мб/секунду, что мало для активной работы. Зато в выгодном хранении больших объемов данных HDD пока нет равных. Если нужно просто хранить старые проекты или какой-то контент, то стоит взять обычный HDD (или 2-3) большой емкости. Сейчас максимальная емкость HDD уже перешагнула 10 Тб, однако такие диски дороговаты и если нужно много места, лучше поставить несколько дисков 2-4 Тб объемом каждый.

SSD

Твердотельные накопители SSD в среднем в 4 раза быстрее, чем HDD и их установка значительно ускорит как работу операционной системы и софта, так и процесс чтения футажа при видеомонтаже. Цены на SSD в последнее время стремительно падают и покупка диска на 512Gb, 1 Tb уже не будет разорительной как раньше. Нам нужен SSD как минимум под систему и футаж, с которым мы активно работаем в софте.

NVMe SSD

Ускоренные SSD диски используют другой слот и шину на материнской плате, что позволяет достичь еще больше производительности по сравнению с обычными SATA SSD. Хоть и стоят они дороже, но производительность NVMe SSD в среднем в 5 раз выше, чем у обычных! C таким хранилищем можно считывать в реальном времени даже футаж в RAW и 4К+ разрешении. Если бюджет позволяет – надо брать именно их.

Декодирование футажа

Прежде чем футаж будет доступен для проигрывания, просмотра и монтажа, компьютеру нужно будет его сначала декодировать. Независимо от формата любые отснятые видеоматериалы имеют свою кодировку (в первую очередь для оптимизации занимаемого места).

Декодированием занимается процессор (CPU) и, к сожалению, универсального, лучшего процессора для обработки всех видов футажа, всех форматов и кодеков не существует.

RED футаж лучше всего декодируется на процессорах с большим количеством ядер, соответственно декодирования и проигрывания этого формата лучше брать многоядерный процессор из линейки Ryzen от AMD.

Если работаете с DNG Cinema или другими последовательностями картинок, лучше обратить внимание на процессор с максимальной частотой ядра, а не их количеством. Например, Intel i7 8700K или новейший i9 9900K.

Проще всего идет декодирование H.264, DNxHD /HR или ProRes футажа, с чем все процессоры справляются более или менее одинаково.

Какой вывод можно сделать? Если вы знаете с какими форматами исходных данных придется чаще и больше работать, лучше взять CPU наиболее подходящий под эти задачи.

Действия с футажом (наложение эффектов, переходов, титров)

Если планируете часто использовать различные эффекты, то стоит выбирать процессор с максимальной частотой ядра. Дело в том, что эффекты просчитываются в порядке иерархии и эти расчеты нельзя запараллелить на других ядрах процессора. То есть одно ядро процессора будет просчитывать все эффекты кадра, даже если ядер у вас 8 или 16. Остальные ядра будут в простое.

Простой пример: применяем такие эффекты – изменение времени, правка яркости и контраста и свечение. Было бы логично предположить, что каждый из эффектов мог бы считаться на отдельном ядре процессора, но дело в том, что у них есть зависимости друг от друга. Сначала должно просчитаться изменение времени, потом изменение контраста и так далее. Поэтому всю цепочку эффектов будет обрабатывать одно процессорное ядро.

Да, другие ядра могут начать обработку эффектов других кадров, но некоторые эффекты имеют зависимости не только в рамках одного кадра, но и последовательности кадров. Например, так работает эффект изменения времени.

Лучший выбор для эффектов в видео будут i9 9900K (до 5GHz в режиме турбо буст), 9700К или i7 8700K (до 4,7 GHz частотой в турбо режиме).

С принципами выбора процессора для декодирования футажа и просчета эффектов мы разобрались, теперь переходим к режиму монтирования видео.

Хранение кэша в оперативной памяти

Программа для видеомонтажа автоматически помещает активный контент в оперативную память для быстрого доступа. В момент, когда мы проигрываем таймлайн, переходим в точки на таймлайне или делаем пререндер эффектов, софт делает следующее: 1) считывает футаж 2) считает эффекты 3) помещает полученный результат в RAM.

Весь процесс называется кэширование: все кадры сохраняются к кеше в оперативной памяти, чтобы когда в следующий раз вы возвращаетесь к кадру или последовательности кадров, софт не просчитывал все заново, а просто доставал готовый результат из памяти компьютера.

Когда мы проигрываем таймлайн, софт обычно просчитывает будущие кадры заранее, чтобы не было задержек и подвисаний.

С оперативной памятью для видеомонтажа все просто: учитывая скорость ее работы, даже если вы выберите самую медленную и плохую, ее производительности хватит для редактирования видео.

Единственное, что важно при покупке RAM для видеомонтажа – купить достаточно много памяти. Как мы описывали выше, нужно, чтобы объем оперативки позволял вместить весь кешированный результат. Если памяти не хватает, софт будет кешировать результаты на дисковые накопители в файл подкачки и это существенно замедлит работу! В отдельной статье на этом сайте я рассматриваю подробнее сколько оперативной памяти нужно для видеомонтажа и почему.

Рендеринг проекта в видео файл

При запуске рендера таймлайна проходят те же самые процессы: чтение футажа, применение эффектов и сохранение результата в видео файл. Если таймлайн уже сохранен в кеше, то кешированные кадры просто будут читаться из RAM и сохраняться сразу в файл.

Есть еще один специфичный этап при рендеринге, а именно кодирование. Кадры не просто сохраняются на диск без компрессии, нам нужно сохранить их в определенном формате, чтобы проигрывать определенным видеоплеером, сжать по объему, но с минимальными потерями качества. Существует множество разных кодеков, например, H.264, H.265, WMV9, ProRes, DnxHD и другие.

Большинство популярных кодеков используют принцип сохранения разницы между соседними кадрами, вместо хранения полной информации о каждом кадре. Другие кодеки сжимают пиксели в единые блоки, сокращают информацию о цвете и контрасте, каждого из них, чтобы сэкономить объем хранимой информации.

Давайте пробежимся по нагрузке на компьютер при видеомонтаже, чтобы обобщить что за что отвечает:

Чтение футажа (SSD)

Обработка и применение эффектов (CPU)

Хранение кадров в памяти (RAM)

Чтение кадров из памяти (RAM)

Кодировка кадров (CPU)

Упаковка кадров и аудио в видео контейнер (CPU)

Сохранение результатов видео файла на диск (SSD)

Для рендеринга видео важнее иметь процессор с большим количеством ядер, но нужно иметь здоровый баланс между количеством и поддерживаемыми частотами. Даже если рендерить видео высокой сложности и много, 16 ядер при хорошей частоте будет лучше, чем брать еще больше ядер, но на более низкой частоте. Идеальные варианты производительности показывают процессоры серий AMD Threadripper c 16 ядрами и Intel i9 тоже на 16 ядрах.

Лучшее железо для видеомонтажа

После обзора как и зачем, давайте рассмотрим лучшие варианты по комплектации рабочей станции для видеомонтажа на конкретных комплектующих, которые лежат в магазине уже сейчас.

Лучший CPU для видеомонтажа

Сейчас по совокупности факторов это i9 9900K, у него высокая частота (до 5Ghz с турбо бустом), что позволяет быстро просчитывать эффекты и 8 ядер / 16 потоков, что здорово ускорит экспорт и кодирование / декодирование видео файлов.

Лучший накопитель для видеомонтажа

Если деньги позволяют, берите NVMe SSD и ощутите всю мощь технологий, особенно если работаете с большими проектами. Добавьте SATA SSD для операционной системы и установки софта, а HDD для долговременного хранения сопутствующих материалов.

Лучшая оперативная память для видеомонтажа

Как мы поняли выше, процесс монтажа видео не слишком зависим от производительности RAM, главное, чтобы памяти было с запасом. Нам подойдет любая RAM DDR4, но побольше по объему. Опыт показывает, что 16 Gb оперативной памяти необходим для небольших проектов с разрешениями до 2K, но как только мы начинаем говорить про большие видео с 2К+ разрешениями – запасайте 32 и более гигабайт RAM. Если работаете с 4K, 8K (особенно в 10бит), стоит рассмотреть покупку 64+ Gb RAM.

Более дорогая память с высокой частотой и низкой латентностью, большим количеством каналов даст прирост в несколько процентов, но будет стоить значительно дороже. Если бюджет позволяет, то обратите внимание на следующие моменты:

Более высокая частота лучше – 3200 Mhz память быстрее, чем 2400 Mhz

Чем ниже латентность тем лучше. Например, CL14 быстрее чем RAM CL16

Многоканальная память лучше. Например, четырех канальная память производительнее, чем двух или одноканальная RAM.

Лучшая видеокарта для видеомонтажа

Update 30.01.2020 – появилась отдельная свежая статья по выбору видеокарты для GPU видеомонтажа.

Мы не обращали внимание на видеокарты ранее в статье, потому что производительность видеокарты не имеет большого влияние на скорость обработки видео при видеомонтаже. Да, действительно есть отдельные эффекты, которые используют ресурсы GPU, но разница у разных современных карт в производительности всего процесса видеомонтажа довольно несущественная.

Отметим лишь несколько моментов по видеокартам:

Видеокарты от Nvidia лучше, чем AMD

По цене/производительности гораздо выгоднее брать GTX или RTX карты, а не «профессиональные» серии Quadro

Несколько видеокарт не сделают видеомонтаж быстрее, это удел GPU рендеринга в 3D приложениях

Обратите внимание на Nvidia RTX 2070 (или GTX 1070) с хорошей производительностью и на все случаи жизни. Установка топовых видеокарт даст крохи скорости, а вот денег потребует много.

Если вас интересует выбор лучшего компьютера для 3d моделирования и CPU рендеринга или GPU рендеринга компьютерной графики, посмотрите материалы по ссылкам.