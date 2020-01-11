Если вы задумываетесь о покупке или апгрейде компьютера для монтажа видео, то обычно всплывает важный вопрос: сколько оперативной памяти нужно для монтажа видео? Я уже рассказывал как именно нагружается компьютер при монтаже видео в отдельной статье на этом сайте, но вопросы конкретно по объему оперативной памяти продолжают поступать регулярно, поэтому давайте рассмотрим эту тему отдельно и более подробно.

Почему объем оперативной памяти при монтаже видео так важен?

Наличие достаточного количества RAM – один из центральных вопросов при сборке компьютера для видеомонтажа. Активный на данный момент контент в проекте, во всех программах для монтажа видео кэшируется в оперативной памяти и вызывается по мере необходимости. Если оперативки не хватает, то часть будет сохраняться в виде кэша на хранилище и это существенно замедлит воспроизведение, обработку и всю работу при монтаже видео в целом.

Посмотрите: скорость чтения и записи в оперативной памяти в 10 раз быстрее, чем у SSD дисков и в 50 раз быстрее чем у HDD. Запомните правило: нужно стремиться к тому, чтобы ваш активный проект всегда умещался в оперативную память целиком!

Базовые потребители памяти на компьютере

Прежде, чем мы доберемся до определения сколько оперативной памяти требуется при видеомонтаже разного качества, давайте посмотрим на условно базовых потребителей памяти на вашем компьютере.

Windows 10 после запуска в среднем требует 3Gb RAM для работы. Обычно параллельно запущен браузер Chrome с десятком вкладок, что требует еще 1,5-2Gb памяти. Часто при монтаже видео дополнительно используется Photoshop, а это еще 1,5Gb RAM минимум. В итоге уже съедены 6Gb оперативной памяти, а мы еще даже не запустили приложение для видеомонтажа! Если честно, я не верю в нормальную работу с видео на 8Gb памяти, как пишут некоторые специалисты.

Да, можно сказать, что до начала работы с видео, нужно позакрывать все ненужные приложения и сэкономить память, но, блин – мы про реальную жизнь или лабораторные условия? Не отвечаем в почте, не запускаем музыку, не используем мессенджеры и работаем в других программах, когда работаем полдня над видео? Верится с трудом. В любом случае про комфортную работу на 8Gb RAM я бы забыл, хотя все сильно зависит от разрешений и глубины цвета контента, который вы будете монтировать.

Как качество футажа влияет на использование оперативной памяти при монтаже видео?

Основная нагрузка на оперативную память во время видеомонтажа, помимо поддержки работы операционной системы и самой программы для монтажа, это хранение закешированных кадров вашего проекта с предварительно обработанными эффектами. Это позволяет быстро проигрывать отдельные куски, переходить от одной части к другой и так далее.

Использование памяти сильно зависит от качества футажа. Очевидно, что кадры в 720p, 8 бит будут легче, чем 4K, 10 бит но насколько? Один кадр 720p с глубиной цвета 8 бит хранит 2,7 Мб информации в RAW, 4K кадр с 10 битами уже 47Мб! Это без компрессии, но соотношение понятно.

Посмотрите в небольшую табличку с объемами данных при разных разрешениях и глубинах цвета выше. Да, все программы применяют сложные алгоритмы компрессии для уменьшения объема, но соотношение все равно сохраняется и при росте разрешений и глубины, потребление оперативки растет как снежный ком. Кроме того, чем более высокий уровень компрессии используется, тем выше нагрузка на процессор, что тоже может стать узким местом, потому что его ресурсы не безграничны. Если у вас сильная задержка при переходе в таймлайне, значительно решить проблему повышением компрессии не выйдет, да и решение это весьма условное – мы просто перекладываем задачу с памяти на процессор. Учтите это при покупке памяти.

Сколько оперативной памяти нужно для видеомонтажа?

Так сколько брать оперативки для компьютера, чтобы комфортно монтировать видео? В итоге все сильно зависит от сложности проектов, их размеров, разрешений и глубины цвета, но если постараться дать простой ответ на сложный вопрос, то давайте выделим основные категории и подходящие под них задач.

8 Gb RAM : можно использовать для монтажа до 1080p разрешений при условии закрытия всех остальных приложений, потребляющих память

: можно использовать для монтажа до 1080p разрешений при условии закрытия всех остальных приложений, потребляющих память 16 Gb RAM : комфортная работа с разрешениями от 1080p до 4K 8 бит. 4К уже при минимальном использовании фоновых приложений помимо видеоредактора

: комфортная работа с разрешениями от 1080p до 4K 8 бит. 4К уже при минимальном использовании фоновых приложений помимо видеоредактора 32 Gb RAM : отлично для работы с любым качеством видео, можно без ограничений использовать тяжелые приложения параллельно, например, обработка тяжелых кадров в Photoshop

: отлично для работы с любым качеством видео, можно без ограничений использовать тяжелые приложения параллельно, например, обработка тяжелых кадров в Photoshop 64 Gb RAM: можно рекомендовать, если работаете с 8K разрешениями и глубине 10 бит и выше, а также одновременно используете других пожирателей памяти, After Effects, Cinema 4D и другие.

Влияет ли оперативная память на скорость рендеринга видео при монтаже?

Объем памяти никак не влияет на скорость рендера при обработке видео при условии, что проекту ее достаточно и ваш SSD или HDD диск не используется для файла подкачки (swap файла). За скорость компрессии, просчет эффектов и т.д. отвечают процессор и в меньшей степени видеокарта, а вот память никак не влияет.

Иногда еще начинается спор об ускорении работы за счет использования двухканальной или четырехканальной памяти, потому что в теории, пропускная способность относительно одноканальной памяти расчет в 2 и 4 раза соответственно. Пропускная способность RAM и так составляет 5 Гб/с и этого более чем достаточно. Ее практически невозможно забить при работе с 25-60FPS.

Проводилось немало тестов, которые доказали, что использование памяти с большим числом каналов дает реальный прирост в 2-3%, что с учетом разницы в цене аналогичной памяти делает затею бессмысленной.